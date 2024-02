Thea & Kiki: Lucy ist jetzt ein Gangster

Lucy ist jetzt ein Gangster In einer Welt, in der es böse Menschen gibt, braucht es gute Menschen, die das Gleichge­wicht wiederherstellen. Die 10-jährige Lucy ist ein guter Mensch.

Sie hilft allen um sich herum und hat besonderen Spaß daran, in der Eisdiele ihrer Eltern dafür zu sorgen, dass jeder Kunde und jede Kundin ihre Lieblings­sorte findet. Doch leider geht eines Tages die teure Eismaschine kaputt und das Geschäft steht kurz vor der Schließung. Wo sollen Lucys Eltern das Geld für eine neue Maschine herbekommen? Als Lucys Onkel Carlo fallen lässt, jeder Mensch könne zum Gangster werden, fängt Lucy an zu überlegen: Wenn sie als guter Mensch ihren Eltern nicht helfen kann, dann muss sie eben einfach ein böser Mensch werden. Oder zumindest Gangster. Was kann da schon schiefgehen?

Regisseur Till Endemann hat eine originelle Kinderkomödie umgesetzt, die im Rahmen der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ entstanden ist. Sommerlich bunt und fröhlich ist das Setting – und damit genau richtig für Lucy als Hauptfigur, die sonnig strahlende Titelheldin. Man folgt Lucy gern durch ihre Welt, die zwar nach außen hin immer heiter ist, aber im Innern nur durch den unbändi­gen Willen zusammengehalten wird, dass Fröhlichkeit und Nettsein das Leben einfach besser machen. Eine Botschaft, die schon jüngere Zuschauende nachvollziehen können und die nicht oft genug wiederholt werden kann. Dazu ist die Freundschaft unerlässlich, um im Leben etwas erreichen und an den Aufgaben wachsen zu können. Lucys freche und naseweise beste Freundin Rima und der Schulrebell Tristan werden dabei zu Lucys „Team“ und ergänzen sich großartig mit ihren jeweiligen Fähigkeiten. So kann jeder und jede etwas zum Gelingen beitragen. Die Erwachsenenfiguren übernehmen in der Handlung nie das Ruder, immer ergreifen die Kinder die Initiative in diesem großen Filmspaß für die ganze Familie.