Thea & Kiki: Oink

Der niederländische Kinderfilm erzählt von dem kleinen Schweinchen Oink, das eine Familie ganz schön durcheinanderwirbelt. Ein herrlich unverkrampft erzähltes und mit gro­ßer Detailliebe gestaltetes Animations-Aben­teuer.

Babs ist neun Jahre alt und wünscht sich zu ihrem Geburtstag nichts sehnlicher als einen Hund. Leider ist ihr Vater allergisch, und so wird nichts aus diesem Wunsch. Als Babs‘ Großvater, den die Familie seit Jahren nicht gesehen hat, vor der Tür steht, schenkt die­ser ihr ein kleines Ferkel. Babs ist überglück­lich mit Oink, auch wenn ihre Mutter nicht allzu begeistert ist von dem neuen, gar nicht stubenreinen Mitbewohner. Egal, dann muss Oink eben lernen, ein braves Schweinchen zu werden. Unterstützt wird Babs von ihrem Opa. Doch nach und nach kommt Babs der Verdacht, dass Opa vielleicht ganz andere Pläne mit Oink haben könnte…

Der Film begeistert schon allein mit seiner Machart. Alles ist mit so viel Liebe in Szene gesetzt, dass sich Alt und Jung in dieser alles andere als sterilen Welt zuhause fühlen. Un­ter den zahlreichen liebenswerten Charakte­ren sind vor allem Babs und ihr bester Freund Identifikationsfiguren für die ganz junge Zielgruppe. Doch auch die anderen Figuren sind sehr lebensecht geschrieben und weisen auch mal Ecken und Kanten auf, die sich gegen glattgebügelte Stereotypen stellen. Gerade die Figur des Opas erhält Brüche und bleibt bis zum überraschenden Schluss-Wen­depunkt ambivalent. Das Thema Natur- und Tierschutz erhält genügend Raum, wird aber nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger vermittelt, sondern kindgerecht und unver­krampft. Die Musik untermalt die Szenen, die auch mal chaotisch und schnell, aber nie hektisch und zu actionlastig sind. So wird Oink zum bezaubernd vielschichtigen und herrlich unterhaltsamen Film für die ganze Familie.