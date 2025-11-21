Thea&Kiki: Die kleine Hexe

Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt – und damit leider noch viel zu jung, um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mit all den anderen Hexen zu tanzen.

Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher als eine Einladung zum großen Hexenfest. Als sie in der Walpurgisnacht heimlich zum Blocksberg fliegt, wird sie prompt erwischt. Um nicht für immer aus der Hexengemeinschaft ausgeschlossen zu werden, soll sie nun bis zur nächsten Walpurgisnacht alle Zaubersprüche aus dem dicken Zauberbuch auswendig lernen. Doch das ist gar nicht so leicht: Die vielen Sprüche zu pauken ist schon eine Herausforderung – und sich dabei auch noch an alle Regeln zu halten, fällt der kleinen Hexe noch viel schwerer. Besonders dann, wenn sie nicht nachvollziehen kann, warum man freitags eigentlich nicht hexen darf. Karoline Herfurth verzaubert in der Rolle der kleinen Hexe mit großer Spielfreude Kinder und Erwachsene gleichermaßen. An ihrer Seite steht der sprechende, wunderbar animierte Rabe Abraxas, der ihr immer wieder zu helfen versucht – nicht nur beim Zaubern, sondern auch bei der Frage, was eine gute Hexe eigentlich ausmacht. Aus Otfried Preußlers beliebter Romanvorlage ist ein wundervoll poetischer und bildstarker Märchenfilm entstanden – ein echter Filmgenuss voller Magie, liebevoller Details und stimmungsvoller Szenen. Besonders einfallsreich ist die Darstellung der schrecklichen Verwandlung der bösen Hexe Rumpumpel, die nur als Schattenspiel gezeigt wird, sodass sich auch kleinere Zuschauer nicht fürchten müssen. Der entzückende Film findet mühelos die Balance zwischen Spannung und Witz und begeistert so die ganze Familie.