Thea&Kiki: Die Schlümpfe: Der große Kinofilm

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Gargamel und Razamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und die übrigen Schlümpfe auf den Weg in die reale Welt, um ihn zu retten.

Mit Hilfe neuer Freunde versuchen sie herauszufinden, was ihre wahre Bestimmung ist – denn nur so können sie das Universum retten. Regie führte Chris Miller, bekannt durch „Der gestiefelte Kater“ und „Shrek der Dritte“, das Drehbuch stammt von Pam Brady. Produziert wurde der Film von Jay Brown, Ty Ty Smith, Robyn Rihanna Fenty und Ryan Harris. In der deutschen Synchronfassung leiht Uwe Ochsenknecht dem kultigen Papa Schlumpf seine ausdrucksstarke Stimme. Der spanisch-deutsche Sänger Álvaro Soler übernimmt die Sprechrolle des „No Name Schlumpfs“ – und ist natürlich auch musikalisch im Film zu hören. Komiker und Stimmenkünstler Rick Kavanian ist gleich in zwei Rollen präsent: als Gargamel und dessen Bruder Razamel.