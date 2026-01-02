Thea&Kiki: Der Löwe, der nicht schreiben konnte

Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht – denn er kann brüllen und Zähne zeigen, und mehr braucht er seiner Meinung nach nicht. Doch eines Tages trifft er eine Löwin.

Sie ist sehr schön – und sie liest in einem Buch. So eine Dame kann man nicht einfach küssen, sie erwartet einen Liebesbrief. Also bittet der Löwe den Affen, für ihn zu schreiben. Der nimmt Bleistift und Papier zur Hand und schlägt der Löwin vor, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen. Völliger Unsinn! Auch was der Mistkäfer, der Geier, die Giraffe und das Krokodil ihr schreiben, bringt den Löwen fast zum Platzen vor Wut. Doch Rettung naht – denn die schöne Löwin hört sein Gebrüll… Christoph Frank von der Zauberbühne hat in seinen Aufführungen immer eine Überraschung parat. Als Puppenspieler und Bauchredner begeistert er sein Publikum mit grandioser Stimmimitation und witzigen Inszenierungen. Ein Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können.