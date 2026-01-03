Thea&Kiki: PADDINGTON IN PERU

Große Aufregung im Hause Brown in Windsor Gardens: Strahlend vor Glück hält Paddington seinen frisch ausgestellten Reisepass in den Tatzen und träumt bereits von neuen Abenteuern.

Da erreicht die Familie ein Brief aus Südamerika, und die Browns beschließen voller Vorfreude, ihre Ferien in Paddingtons Heimat Peru zu verbringen. Für den kleinen Bären geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung – endlich kann er seiner Familie die geheimnisvolle Welt zeigen, aus der er stammt. Doch die Freude währt nicht lange. Kaum angekommen, erwartet sie eine erschütternde Nachricht: Paddingtons geliebte Tante Lucy ist spurlos verschwunden. In ihrem Zimmer entdeckt er eine geheimnisvolle alte Karte, auf der Lucy einen verschlüsselten Hinweis hinterlassen hat. Offenbar führt dieser auf die Spur eines großen Geheimnisses – und vielleicht auch zu ihr selbst. Von diesem Moment an stürzen sich Paddington und die Browns in ein mitreißendes Abenteuer. Gemeinsam folgen sie Lucys Spuren durch dichte Regenwälder, entlang reißender Flüsse und tief hinein in das Herz des Amazonas. Auf ihrer Reise begegnen sie wilden Tieren, uralten Legenden und rätselhaften Zeichen, die sie Schritt für Schritt näher an die Wahrheit bringen. Schließlich führt ihr Weg sogar hinauf in die schneebedeckten Gipfel der Anden, wo sich das Schicksal entscheidet. Für Paddington und die Browns beginnt eine Reise voller Spannung, Mut und Zusammenhalt – ein unvergessliches Abenteuer, das sie alle für immer verändern wird. Prädikat: besonders wertvoll.

Freigegeben ohne Altersbeschränkung.