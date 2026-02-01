Thea&Kiki: HÄSCHENSCHULE 2 – DER GROßE EIERKLAU

Große Vorfreude in der traditionsreichen Häschenschule: Es ist kurz vor Ostern, und wie in jedem Jahr steht das feierliche Ritual bevor, bei dem mit Hilfe des geheimnisvollen Goldenen Eis die neuen „Meisterhasen“ auserwählt werden.

Alles ist festlich geschmückt, und die jungen Hasenschüler fiebern gespannt dem großen Moment entgegen. Doch diesmal hält das Goldene Ei eine echte Sensation bereit: Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Häschenschule wird ein Großstadthase ausgewählt – und zwar Max! Der kann sein Glück kaum fassen und ist völlig aus dem Häuschen. Nun liegt es an ihm und seinen Freunden, die schwierigsten Spezialfähigkeiten der Osterhasen zu erlernen und sich als würdige Kandidaten zu beweisen. Doch noch bevor das erste Training beginnen kann, geschieht das Unfassbare: Das Goldene Ei – die Quelle aller magischen Kräfte der Osterhasen – färbt sich tiefschwarz. Hinter diesem unheilvollen Ereignis steckt Leo, der gerissene Anführer einer üblen Großstadthasengang. Sein Ziel ist nichts Geringeres, als Ostern selbst abzuschaffen. Mit listigen Tricks gewinnt er die Unterstützung einer verschlagenen Fuchsfamilie und setzt alles daran, den Osterhasen ihre kostbaren Eier zu stehlen. Als er schließlich sogar das mutige Hasenmädchen Emmi entführt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Für Max beginnt damit das größte Abenteuer seines Lebens. Um seine beste Freundin zu retten, muss er sich nicht nur seinen eigenen Ängsten stellen, sondern auch das Undenkbare wagen: die Hilfe des jungen Fuchses Ferdinand anzunehmen. Doch kann ein Hase einem Fuchs wirklich vertrauen – gerade dann, wenn alles auf dem Spiel steht? Prädikat: besonders wertvoll.

Freigegeben ohne Altersbeschränkung