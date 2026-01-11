Thea&Kiki: Die Biene Maja – Der Kinofilm

Die früh schlüpfende Biene Maja durchbricht die strengen Regeln des Bienenstocks, da sie die Welt jenseits der Verbote unbedingt erkunden will.

Ihre unangepasste Art bringt sie jedoch in Konflikt mit der verschlagenen Ratgeberin Gunilla, die sie aus der Gemeinschaft verbannt. Als kurz darauf das lebenswichtige Gelee Royale der Königin gestohlen wird, eskaliert die Lage. Gunilla verdächtigt die Hornissen und zieht Maja in den Fall hinein. Gemeinsam mit Willi macht sich die mutige Biene auf die Suche nach dem wahren Täter, um einen drohenden Krieg abzuwenden.

„Die Biene Maja – Der Kinofilm“ verbindet lebendige Computeranimation mit dem nostalgischen Charme der bekannten Serie. Für Eltern wird die vertraute Melodie zu einer Reise in die eigene Kindheit. Den jungen Zuschauern vermittelt das flott erzählte Abenteuer eine wichtige Botschaft: Man sollte niemals dem Gruppendruck nachgeben, sondern stets sich selbst treu bleiben. Ein wunderbarer Familienausflug