Thea & Kiki: Rosa und der Steintroll

Rosa und der Steintroll Rosa ist eine kleine Blumenfee und lebt in Sommerland.

Hier führt sie ein ruhiges und beschauliches Leben auf einem Rosenbusch. Sie schläft in einer Blüte und wenn der Tag beginnt, öffnet sie die Rosenblüten mit ihrem Zauberstab. Das ist keine sehr aufregende und abwechslungsreiche Tätigkeit, so dass Rosa sich oft langweilt und einsam fühlt, weil die Honigbiene und die anderen Tiere aus der Nachbarschaft viel zu beschäftigt sind, um mit ihr zu spielen. Außerdem plagt Rosa ein anderes Problem: Dem schüchternen und tapsigen Mäuserich Karl Gustav, den kein Mäusemädchen heiraten will, hat sie in einem schwachen Moment die Ehe angeboten, doch inzwischen wird ihr bewusst, dass sie ihn doch nicht heiraten will und ein Leben in einer Mäusehöhle für sie nicht infrage kommt. Rettung naht in Form des Schmetterlingsmädchens Silk, das so lässig und cool ist, wie seine dunkelblaue Färbung und Rosas beste Freundin wird. Silk hat sich gerade erst in einen Schmetterling verwandelt, ist mutig und furchtlos und will nun unbedingt hinaus in die große weite Welt. Sie ist eine ziemliche Draufgängerin und möchte die schüchterne Rosa dazu überreden, mehr von der Welt zu sehen. Wie schade, dass Rosa immer so ängstlich ist! Sie könnten doch zusammen den Elfenkönig besuchen! Als sie eines Tages von einem bösen Steintroll hören, der Pflanzen verwelken lässt und Tiere zu Stein verwandelt, macht sich Silk allein auf, den Troll zu besiegen. Als sie von ihrer gefahrvollen Mission nicht zurückkehrt, muss Rosa ihre Ängste überwinden und sich in den Wald hineinwagen. Zusammen mit einem Uhu, einem kleinen Waldtroll und einer Fliege macht sie sich auf den Weg, ihre Freundin zu retten. Ach wie schön! Ein zauberhafter Animationsfilm, der ohne viel Krawall auskommt und seine Geschichte ganz ruhig erzählt. Er entstand nach der Kinderbuchreihe „Rosa und ihre Freunde“ der dänischen Schriftstellerin Josefine Ottesen. Freigegeben ohne Altersbeschränkung, empfohlen ab 5 Jahren.