Thea & Kiki: Willi und die Wunderkröte

Wie hat sich Willi darauf gefreut, mal wieder in seinem alten Heimatdorf vorbeizuschauen!

Doch die Freude währt nur kurz, als er dort in einen heftigen Streit platzt. Seine 11-jährige Nachbarin Luna und ihre Oma kämpfen nämlich um das Frosch-Biotop, das sie vor einigen Jahren angelegt haben. Der Froschteich ist Bauer Huber ein Dorn im Auge und er will ihn so schnell wie möglich trockenlegen, um das Gelände landwirtschaftlich nutzen zu können. Luna will das um jeden Preis verhindern und schreckt nicht davor zurück, sich mit allen anzulegen. So ganz kann Willi die große Leidenschaft des Mädchens für Frösche nicht nachvollziehen. Was findet sie nur an diesen glitschigen Gesellen? Auf der Suche nach Antworten beginnt Willi eine Reise, die ihn um die ganze Welt führt und dabei die Augen öffnet für diese besonderen Tiere. Auf seiner Forschungsreise erfährt er alles über Frösche und lernt außergewöhnliche Arten kennen, von denen er vorher noch nie gehört hat und die ihn total beeindrucken. Langsam versteht er die Bedeutung der oftmals übersehenen Tiere und ihm wird klar, dass man sie schützen muss. Wird Willi rechtzeitig zurück sein, um Bauer Huber und den Gemeinderat zu überzeugen, den Froschteich zu retten?

Jedes Kind kennt Willi Weitzel, Reporter, Moderator, Welterforscher und Abenteurer. Mit „Willi und die Wunderkröte“ entstand sein zweiter Kinofilm, der Willis Abenteuer in fernen Welten mit einer Spielhandlung verbindet. Am Beispiel der vom Aussterben bedrohten Amphibien will Willi den Kinobesuchern die großen Zusammenhänge um Naturschutz, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Handeln erfahrbar machen. Der Film vermittelt das Wissen ebenso kindgerecht wie sorgfältig und verfügt über reichlich Humor sowie allerlei skurrile Nebenfiguren. Außerdem stellt er kluge Fragen rund um Themen wie Artenerhalt, Naturschutz und umweltbewusstes Handeln.

Freigegeben ohne Altersbeschränkung, empfohlen ab 7 Jahren