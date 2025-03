Thea & Kiki: WOW – Nachricht aus dem All

Ihre Begeisterung für das Weltall und die Raumfahrt hat Billie von ihrer Mutter geerbt, die selbst Astronautin war, bevor sie spurlos verschwunden ist.

Billie liest alles, was sie finden kann, und will auch selbst forschen. Diesen Wissensdurst teilt die 11-Jährige mit Dino, der mit seinen Eltern auf einem Schrottplatz lebt und ständig am Tüfteln ist. Als die beiden mit einem selbstgebauten Radioskop ein seltsames Signal empfangen, sind sie überzeugt, dass es sich um eine Nachricht von Außerirdischen handeln muss. Aber natürlich möchte keiner der Erwachsenen ihnen glauben, auch im ESA-Weltraumhafen werden sie nur belächelt. Heimlich erforschen die beiden das Gelände und machen in einem geheimen Labor eine besondere Entdeckung. Die Freude hält jedoch nur kurz an, da sie von der Security entdeckt werden und sich verstecken müssen. Und wie es der Zufall so will, landen sie aus Versehen in einer Rakete, die sich in wenigen Minuten auf den Weg ins Weltall macht…

„WOW! Nachricht aus dem All“ ist ein höchst unterhaltsamer und spritziger Film, der zwei außergewöhnliche Kinder auf eine noch außergewöhnlichere Reise begleitet. Er bietet einen herrlichen Mix aus Abenteuer, Komik und Freundschaft. Die Vielfalt der Locations und deren liebevolle Ausstattung begeistern, vor allem der Schrottplatz mit dem umgebauten Bus und der außergewöhnliche Ort des Weltalls werden gerade das jüngere Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern und mit den beiden Helden mitfiebern lassen. Billie und Dino wirken super natürlich und sehr präsent auf der Leinwand. Besonders schön ist auch die Neugierde und das Geschick der beiden, sich in brenzligen Situationen ihren Weg aus der Not zu tüfteln. „WOW! Nachricht aus dem All“ bietet Kindern und der ganzen Familie ein außerirdisches Vergnügen.

Prädikat: Besonders wertvoll

Freigegeben ohne Altersbeschränkung, empfohlen ab 6 Jahren