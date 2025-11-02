Thea & Kiki: PIPPI LANGSTRUMPF

In einer kleinen, idyllisch gelegenen Stadt in Schweden steht ein in bunten, ungewöhnlichen Farben gestrichenes Haus – die „Villa Kunterbunt“ –, das angeblich einem Kapitän gehört, der ständig auf Reisen ist.

Eines Tages jedoch reitet ein rothaariges, sommersprossiges Mädchen mit abstehenden Zöpfen auf einem schwarz-weiß-gepunkteten Pferd in das Städtchen ein und nimmt das Haus kurzerhand in Besitz. Bei dem Mädchen handelt es sich um Pippilotta Rolgardina Viktualia Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. In ihrer Begleitung befinden sich neben dem Pferd auch ein kleiner Affe, den sie ehrfürchtig „Herr Nilsson“ nennt. Schon bald schließen die Geschwister Tommy und Annika Freundschaft mit dem ungewöhnlichen Mädchen, das sie mit seiner selbstbewussten Art und seiner unerschütterlichen Fantasie beeindruckt. Pippi besitzt einen großen Koffer voller Goldmünzen, mit denen sie überaus großzügig umgeht.

So beginnt für die drei Kinder ein herrlich unbeschwertes Leben in der Villa Kunterbunt. Doch das Glück währt nicht lange ungestört: Fräulein Prysselius, die Leiterin des Jugendamtes, ist überzeugt, dass Pippi eine „ordentliche“ Erziehung braucht, und setzt kurzerhand die Dorfpolizisten Kling und Klang auf sie an – allerdings ohne Erfolg. Auch die beiden Landstreicher Donner-Karlsson und Blom haben es auf Pippis Goldkoffer abgesehen. Doch gegen das starke und clevere Mädchen haben sie keine Chance: Auf abenteuerliche Weise gelingt es Pippi, den Gaunern sowohl Koffer als auch Münzen wieder abzujagen.

Schließlich kehrt Kapitän Langstrumpf, Pippis Vater, aus dem fernen Taka-Tuka-Land zurück, um seine Tochter mit auf große Reise zu nehmen. Pippi packt ihre Sachen, schwingt sich auf ihr stolzes Pferd und nimmt Herrn Nilsson auf die Schulter. Doch die Sehnsucht nach Tommy und Annika ist stärker. So kehrt sie schließlich in die Villa Kunterbunt zu ihren Freunden zurück.