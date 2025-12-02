Thea&Kiki: Wie weihnachtelt man – marotte-Figurentheater

„Weihnachten ist, wenn alle mir ein Geschenk bringen.“ Das erklärt die Eule dem kleinen Hasen – und der erzählt es genauso weiter.

Schon bald basteln alle Tiere ein Geschenk für die Eule: Der Hase denkt sich einen Glückshut aus, das Eichhörnchen ein Deckchen und der Specht eine Flöte. Doch bei jedem Geschenk geht etwas schief, und die Tiere müssen sich gegenseitig helfen und trösten. Als es schließlich Zeit für die Bescherung ist, hat die Eule ein schlechtes Gewissen – und der Hase immer noch einen unerfüllten Wunsch. Ob dieser Wunsch noch in Erfüllung geht? Eine witzige Weihnachtsgeschichte über den Sinn des Schenkens. Das marotte-Figurentheater besteht seit 1987 mit einer festen Spielstätte in Karlsruhe. Hinzu kommen Gastspiele in ganz Deutschland und Europa. Das Theater zeichnet sich durch die große Bandbreite darstellerischer Mittel aus: Gespielt wird mit unterschiedlichsten Figurenarten wie Handpuppen, Tischfiguren, Schattenspiel und Marionetten.

Ein Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können.