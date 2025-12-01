Thea&Kiki: Meister Eder und sein Pumuckl

In der Werkstatt des Schreinermeisters Franz Eder herrscht plötzlich das reinste Chaos: Von einem Tag auf den anderen geht alles drunter und drüber.

Werkzeuge liegen nicht mehr an ihrem Platz, Holzspäne wirbeln durch die Luft, Bretter kippen um und selbst fertige Werkstücke stürzen von der Werkbank. Meister Eder versteht die Welt nicht mehr – was ist nur los in seiner sonst so geordneten Werkstatt? Eines Tages glaubt er endlich, den geheimnisvollen Übeltäter im Augenwinkel zu erspähen. Kurz entschlossen greift er zu einem Holzscheit und wirft es in die vermeintlich richtige Richtung. Doch was dann geschieht, hätte er sich niemals träumen lassen: Vor seinen Augen erscheint ein kleiner, rothaariger Kobold, der unglücklich an einem Leimtopf festklebt. Es ist der freche Pumuckl – und durch den Unfall für Meister Eder plötzlich sichtbar geworden! Von diesem Moment an ist in der Werkstatt nichts mehr wie zuvor. Mit seiner unbändigen Neugier und seinem Schabernack wirbelt Pumuckl Eders Alltag kräftig durcheinander – und sorgt zugleich für jede Menge Herz, Humor und warmherzige Momente. Im Rahmen des Filmerbe-Förderprogramms der FFA wurde der erste Kinofilm des beliebten Kobolds aufwändig restauriert und digitalisiert. Mit frischen Farben, neuem Glanz und dem unverwechselbaren Charme von damals kehrte Hurra, hurra, der Pumuckl ist da! im Jahr 2020 zurück auf die große Leinwand – und begeisterte damit nicht nur eine neue Generation, sondern auch all jene, die mit Pumuckl groß geworden sind. Prädikat: wertvoll Freigegeben ohne Altersbeschränkung