Thea&Kiki: Morgen, Findus, wird’s was geben!

Diesmal hat Pettersson seinem Kater Findus ein ganz besonderes Versprechen gegeben: Am Heiligabend, so versichert er ihm, wird der Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbeikommen und die Geschenke bringen.

Findus ist begeistert, denn für ihn gibt es nichts Schöneres, als wenn der Weihnachtsabend voller Überraschungen steckt. Pettersson allerdings steckt in der Klemme – er glaubt nämlich selbst nicht an den Weihnachtsmann. Doch er möchte seinen kleinen Freund nicht enttäuschen. Also macht sich der alte Tüftler ans Werk. In seiner Werkstatt hämmert, sägt und schraubt er bis spät in die Nacht hinein. Mit viel Geduld und Einfallsreichtum entsteht eine „Weihnachtsmannmaschine“ – eine wundersame Konstruktion aus Zahnrädern, Seilen, Klappen und kleinen Tricks, die dafür sorgen soll, dass Findus am Weihnachtsabend einen Besuch des „echten“ Weihnachtsmannes erlebt. Alles ist genau geplant, und Pettersson ist überzeugt, dass er damit sein Versprechen halten kann. Doch als der große Abend gekommen ist, steigt die Spannung. Draußen liegt die Welt still und verschneit, das Licht der Kerzen flackert, und Findus wartet ungeduldig mit leuchtenden Augen auf das große Ereignis. Schließlich zieht Pettersson am Auslöser seiner geheimnisvollen Maschine – und in diesem Moment geschieht etwas völlig Unerwartetes. Statt nur der ausgeklügelten Technik zeigt sich ein Hauch von echtem Weihnachtszauber. Etwas Magisches geschieht, das selbst Pettersson nicht erklären kann … und vielleicht gibt es den Weihnachtsmann ja doch. Prädikat: besonders wertvoll.

Freigegeben ohne Altersbeschränkung.