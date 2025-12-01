Jeden zweiten Monat laden wir Sie ein, eine Inszenierung des Schauspiel Stuttgart einmal von der anderen Seite der Bühne kennenzulernen. Mitarbeiter*innen beteiligter Abteilungen öffnen die Türen ihrer Werkstätten, erzählen von der Arbeit an den Produktionen und zeigen Ihnen direkt an ihren Arbeitsplätzen, wie Theater hinter den Kulissen entsteht. Dieses Mal erfahren Sie, wie hinter der Bühne an der Inszenierung Hamlet gearbeitet wurde.