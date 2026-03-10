Theater "Frei Schnauze" - Hilfe, meine Eltern ziehen bei mir ein!

Das Heckfelder Theater "Frei Schnauze" spielt im Sportheim Heckfeld.
Hilfe, meine Eltern ziehen bei mir ein! - Ein Lustspiel in 3 Akten von Erich Koch.
Nachmittagsvorstellung in Heckfeld:
Samstag, 03. Oktober 2026 - 15.00 Uhr
Abendvorstellungen in Heckfeld:
Samstag, 03. Oktober 2026 - 20.00 Uhr / Sonntag, 04. Oktober 2026 - 19.00 Uhr Samstag, 10. Oktober 2026 - 20.00 Uhr / Sonntag, 11. Oktober 2026 - 19.00 Uhr Samstag, 17. Oktober 2026 - 20.00 Uhr / Sonntag, 18. Oktober 2026 - 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf: Sonntag, 20.09.2026 / 11-12 Uhr im Bürgersaal (ehem. Rathaus Heckfeld)
Ab 21.09.2026 können dann bei Fam. Udo Hönninger unter Tel. 09343/589591 Karten bestellt und erworben werden (bitte erst ab 18 Uhr !)
Ebenso besteht die Möglichkeit der Bestellung per E-Mail:
mail@theater-freischnauze.de
(Bitte beachten Sie, dass Kartenanfragen nicht vor dem 20.09.2026 berücksichtig werden können).
WEITER INFORMATIONEN AUCH ÜBER UNSERE HOMEPAGE:
www.theater-freischnauze.de