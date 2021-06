Theater am Fenster: Wir dachten wir seien Götter

Wie Ikarus flog die Woodstock Generation – genial, initiativ, voller Visionen und Hoffnungen, – zu nah an die Sonne.

Stürzte, zumindest teilweise, ab. Zerschellte an Klippen. Hinterließ aber, außer Träumen, tausende von Platten. Platten mit unvergesslichen Liedern. Lieder, die viele von uns geprägt haben. Ein Abend mit einigen dieser grandiosen Kompositionen, mit Texten und Geschichten aus der Zeit, mit visuellen Bildern und dem Versuch, den Ikarus-Flug, ob jetzt oder in naher Zukunft, vor dem Erreichen der zu heißen Sonne in andere Richtungen zu lenken.