Theater Ansbach „Klassik für jedermann“, Singen für den Weihnachtsmann

Die neue Konzertreihe „Klassik für Jedermann“ richtet sich an alle, die sich in zwangloser Atmosphäre mit klassischer Musik auseinandersetzen wollen.

Auch für Kinder haben wir etwas dabei: Kinder aufgepasst! Wir singen für den Weihnachtsmann!

Wir treffen uns im Behringershof und studieren zusammen drei deutsche Weihnachtslieder ein. Danach gehen wir gemeinsam zum Weihnachtsmarkt und singen dem Weihnachtsmann ein Ständchen!