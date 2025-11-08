Theater Ansbach: Adolf – der Bonker

Es sind die letzten Tage im Krieg. Adolf Hitler verschanzt sich in seinem „Bonker“, mit ihm sein treuer Hund Blondi, eine Flasche Chantré spendet ihm Trost ob des scheiternden Krieges.

Immer wieder wird sein tristes Dasein als Kriegsverlierer und Massenmörder durch Telefonstreiche seines Erzrivalen Winston Churchill durchbrochen, der sich wahlweise als Playboy-Journalist, den Papst oder Günter Jauch ausgibt. Außerdem klingelt es immer wieder an der Tür und Eva Braun, Michael Jackson oder Gott wollen mit ihm reden – oder sind das alles etwa Verkleidungen?

Walter Moers‘ Karikatur von Adolf Hitler entstand bereits 1997 und erlangte mit der Zeit internationale Berühmtheit.