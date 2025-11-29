Theater Ansbach: Des Kaisers neue Kleider – Weihnachtsmärchen

Das diesjährige Weihnachtsmärchen ist ein echter Klassiker.

Doch diese gewitzte Neuinterpretation von Hans Christian Andersens Des Kaisers neue Kleider kommt in ganz neuem Gewand daher und fühlt sich deshalb nicht nur wie eine Tradition an, sondern bringt zusätzlichen neuen Charme und Witz mit.

Seine Hoheit, der Kaiser, verliebt sich zunehmend mehr und mehr in sein eigenes Aussehen und vernachlässigt sträflich seine Pflichten als Monarch. Da kommt es gerade recht, dass zwei Spaßmacher an den Hof des Kaisers kommen, die sich bereit erklären, ihn neu einzukleiden. Für den Kaiser, so sagen sie, haben sie etwas ganz Besonderes: Einen edlen Stoff, der sich vor den Augen der Dummen und Einfältigen verbirgt.