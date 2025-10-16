Theater Ansbach: Konzert mit Martina Trumpp

Ein wahrlich heroischer Abend erwartet Sie mit den Nürnberger Symphonikern!

Den Anfang macht die Nabucco-Ouvertüre, die zum einen den Wunsch nach Freiheit des jüdischen Volkes aus der babylonischen Herrschaft und zum anderen die gnadenlose Selbstüberschätzung des Titelhelden Nabucco thematisiert. Das Ende gehört Beethoven, dessen 7. Sinfonie zusammen mit Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria 1813 in einem Benefizkonzert für die Kämpfer der europäischen Befreiungskriege gegen Napoleon uraufgeführt wurde. Die Jubelausbrüche übertrafen damals alles, was man bis dahin im Konzertsaal erlebt hatte. Besonders freuen wir uns, dass wir Martina Trumpp als Solistin für das Violinkonzert von Korngold gewinnen konnten!

Der deutsch-jüdische Komponist sehnte sich im amerikanischen Exil nach Europa und schuf 1945 sein op. 35. Die Themen lieh er sich aus verschiedenen seiner Filmmusiken aus, dennoch besteht das Konzert aus süchtig machenden Melodien und großer Virtuosität. Kommen Sie gerne in das Konzert voller Highlights!

Nürnberger Symphoniker

Martina Trumpp (Violine)

Martijn Dendievel (Leitung)