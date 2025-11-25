Theater Ansbach: Prima Facie

Suzie Millers „Prima Facie“ wurde im Mai 2019 in Sydney uraufgeführt und erobert seitdem die Bühnen der Welt.

Was, wenn man den Albtraum anderer am eigenen Leib erfährt? Strafverteidigerin Tessa ist auf Fälle spezialisiert, in denen ihren Mandanten sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Mit Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein tritt sie den Klägerinnen in den Verhandlungen entgegen, um die Lücken in der Anklage zu finden und die für ihre Mandanten beste Version der Geschichte zu finden. Dann wird sie selbst Opfer von Missbrauch. Und ihr wird bewusst, dass dieses System zur Aufklärung von Sexualverbrechen so nicht funktioniert. Ein System, das sie selbst bis dato unterstützt hatte.

Regie: Andrea Pinkowski

Bühne und Kostüm: Mayan Tuulia Frank