Theater Ansbach: Sweet Bird - Es war die Nachtigall

Das Programm des Ensemble Sweet Bird, in der charmanten Besetzung Sopran, Querflöte und Klavier, begibt sich auf eine faszinierende Reise durch die (Tages-)Zeiten.

Hier begegnen dem Publikum abendlicher Vogelgesang, romantischer Mondschein sowie ein Sonnenaufgang auf dem See.

Gegründet 2013 von Tatjana Ruhland hat sich das Ensemble schnell einen Namen gemacht als Spezialist für besondere Programmzusammenstellungen. Konzerte mit Titeln wie „Ein Brückenschlag – der Blick europäischer Komponisten auf den Orient“ oder „From grieve to reconsiliation“ als Gedenkkonzert zum Beginn des ersten Weltkrieges, bringen neben höchsten künstlerischen Ansprüchen und großer Musizierfreude mit durchdachten Querverbindungen eine weitere interessante Komponente ein.