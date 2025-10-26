Theater con Coure

Eigentlich geht es Herrn Tiger sehr gut. Er hat eine gemütliche Wohnung, geht jeden Tag zur Arbeit und spielt ab und zu mit den Nachbarskindern im Hof Verstecken. Und doch fühlt er sich zunehmend unwohler.

Denn alle um ihn herum sind immer so über anständig, ja, fast langweilig. Er spürt eine Wildheit in sich aufkommen. Und eines Tages hat Herr Tiger eine ganz wilde Idee!

Das Theater con Cuore hat das Bilderbuch „Herr Tiger wird wild“ von Peter Brown so mitreißend umgesetzt, dass es Preisträger auf der Kinderkulturbörse in München - Pasing 2023 wurde und nun mit dem Stück in Heidenheim zu Gast ist. Die Geschichte beschreibt in ausdrucksstarken Bildern, dass jeder seinen Freiraum braucht um sich selbst zu entwickeln, aber ohne dabei anderen auf die Füße zu treten. Virginia und Stefan Maatz ziehen die Zuschauer durch ihr hervorragendes Spiel und Stimmenvielfalt so in die Geschichte hinein, dass in jedem das Wilde wieder erwacht.

Für alle Wilden und Unangepassten ab 4 Jahren.