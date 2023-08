Theater der badischen Landesbühne - Die Niere

Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen Arnold, ein erfolgreicher Architekt, und seine Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weswegen sie eine Spenderniere braucht. Was nun?

Die beiden erwarten jeden Augenblick Besuch von ihren Freunden Diana und Götz, mit denen sie einen sensationellen Auftrag feiern wollen, den Arnold an Land gezogen hat. Doch nun steht die Frage im Raum: Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden? Er ist überfordert und zögert - umso mehr Überraschung löst sein Freund Götz bei allen Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden.

Nun bricht ein regelrechter Kampf um die Niere aus. Sowohl Diana, Götz` Ehefrau als auch Arnold fühlen sich übergangen. Sind die Ehen der beiden Paare wirklich so in Ordnung, wie sie bislang schienen? Die Niere deckt so manch verborgene Herzensangelegenheiten auf. Diese Komödie geht tatsächlich (nicht nur) an die Nieren, aber vor allem an die Lachmuskeln!

Stefan Vögel, einer der derzeit erfolgreichsten Komödienautoren (2013 ,,Altweiberfrühling» mit Ellen Schwiers; 2014 ,,Bella Donna« mit Katerina Jacob), hat ein Stück geschrieben, das nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht. Seine Ping-Pong-Dialoge werfen die Frage auf, woran sich eine Liebesbeziehung misst und was man bereit ist, für seinen Partner zu tun.

Die WELT schrieb über den aus Bludenz stammenden Autor: ,,Es gibt ihn tatsächlich! Den jungen, deutschsprachigen Komödienschreiber, der alle dramaturgischen, psychologischen und komödiantischen Regeln beherrscht. Stefan Vögel (...) ist ein Ass in der pointierten Dialogführung ohne billigen Jokus.»

Ab 14 Jahren

Inszenierung: Fabian Adler

Bühne & Kostüm: Lucia Becker