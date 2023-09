Theater der badischen Landesbühne - Woyzeck

Woyzeck liebt Marie, aber was kann er ihr schon bieten? Gehetzt rennt er von einem Job zum nächsten, da sein magerer Soldatenlohn nicht ausreicht, um das gemeinsame uneheliche Kind angemessen zu versorgen.

Er verdingt sich unter anderem als Versuchskaninchen für zweifelhafte medizinische Experimente und wird so zunehmend zum Spielball der Mächtigen. Sein körperlicher und psychischer Zustand verschlechtert sich rasant.

Der einzige Halt ist die Beziehung zu Marie, die ihm das Gefühl gibt, ein wertvoller Mensch zu sein. Als diese sich jedoch einem betuchten Tambourmajor zuwendet, der ihr einen gesellschaftlichen Aufstieg und ein sorgloses Leben ermöglichen könnte, verliert Woyzeck den Glauben an Gerechtigkeit endgültig. Gequält, gedemütigt und von der Gesellschaft respektlos ausgespuckt, beginnt er nach und nach durchzudrehen. Im Wahn vernimmt er innere Stimmen, die ihm befehlen, Marie zu töten! Georg Büchners Text ist eines der berühmtesten und berührendsten Fragmente der Literaturgeschichte. Das Stück basiert auf einem realen Fall. Er wird zur Dichtung durch den revolutionären Ansatz, Sprache nicht nur als schöne Kunst, sondern als Ausdrucksmittel menschlicher Gewalt zu verwenden.

Georg Büchners sozialkritisches Dramenfragment verhandelt die menschlichen Abgründe und die Zumutungen der Existenz. Aus dem Stoff haben das Musikerpaar Tom Waits und Kathleen Brennan zusammen mit dem Regisseur Robert Wilson ein schaurig-schönes Art-Musical geschaffen, das tief in das Innere der Figuren blicken lässt.

Die preisgekrönte Dramatikerin Anne Habermehl studiert Regie an der Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Sie stellt in ihrer Inszenierung dem kraftvollen Fragment eigene Texte gegenüber, die einen Dialog mit Büchner und seiner Zeit suchen, und die Gewalt- und Machtstrukturen zwischen seinen Figuren im Heute hinterfragen. Wie hat sich die Struktur und Sichtbarkeit von Gewalt in unserer Gesellschaft verändert, welche moralischen Brüche haben zwischen Büchners und unserer Zeit stattgefunden, ist das Bild des weiblichen Opfers zeitgemäß, wie würden ein Woyzeck, eine Marie, ein Arzt, ein Hauptmann heute handeln?

Inszenierung: Anne Habermehl

Bühne & Kostüm: Franziska Smolarek

Musikalische Leitung: Oliver Taupp

Choreographie: Nigel Watson

Video: Tommi Brem

Ab 14 Jahren.