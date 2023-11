Theater badische Landesbühne - Schöne Bescherungen

„Schöne Bescherungen“

… genau das Richtige vorm Fest!

Ab 14 Jahren

Alan Ayckbourn (*1939 in London) ist einer der ganz Großen, wenn es um das Genre bissiger und britisch-schwarzer Humor geht. Ayckbourn war ursprünglich Schauspieler und gilt heute als einer der populärsten Gegenwartsdramatiker Englands. Seine rund 80 Stücke wurden mehrfach ausgezeichnet und in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Die Erwartungen an Weihnachten sind groß. Alle Jahre wieder kommt man zusammen, um gemeinsam in Harmonie das Fest der Liebe zu feiern. Und fast immer misslingt das katastrophal! So auch bei Belinda und Neville Bunker, die das Haus voller Gäste haben. Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken, Nevilles Schwester Phyllis richtet beim Kochen ein alkoholgetränktes Gemetzel an, während ihr Mann Bernard sein obligatorisches (und von allen gefürchtetes) Puppentheater vorbereitet. Kumpel Eddie kümmert sich nicht um seine Kinder, was seine erneut schwangere Ehefrau Pattie schier zur Verzweiflung treibt. Als dann auch noch der gutaussehende Clive, Schriftsteller und Schwarm von Belindas Schwester Rachel auftaucht, kommt es zum Höhepunkt dieses grotesken Familienfestes. Im feierlichen Rausch der Peinlichkeiten nimmt das Chaos unter dem Weihnachtsbaum sogar lebensbedrohliche Züge an, denn Onkel Harvey verschenkt nicht nur Waffen.

Genussvoll zerpflückt Alan Ayckbourn, der „englische Meister der Farce“ in seiner Komödie den festtäglichen Wahnsinn. Ein turbulentes Theatervergnügen mit vielschichtigen Figuren und echt britischem Humor.

Inszenierung: Johanna Hasse

Bühne & Kostüm: Christian Klein