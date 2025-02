Theater Badische Landesbühne - Die Affaire Rue de Lourcine

Schreckliches Erwachen, Durst und Kopfschmerzen.

Und wer ist der fremde Kerl, der mit im Bett liegt? Lenglumé kann sich an nichts erinnern! Das Klassentreffen ist wohl ausgeartet. Auch Mistingue – so heisst der Bettgenosse – hat keine Erinnerung. Aber beide haben schmutzige Hände und Kohlenstücke in ihren Hosentaschen.

Die Tageszeitung bringt Aufklärung: In der Rue de Lourcine wurde eine Kohlehändlerin tot aufgefunden. Die Täter sind flüchtig. Haben Lenglumé und Mistingue im Vollrausch einen Mord begangen? Jetzt gilt es Hinweise zu vertuschen und Hände reinzuwaschen. Dem Rausch der Nacht folgt die Ernüchterung des Tages.

Eugene Labiche, Meister des französischen Unterhaltungstheaters, lässt in Die Affäre Rue de Lourcine zwei ehrbare Bürger alle Regeln der Zivilisation vergessen, um sich aus der Affäre zu ziehen. Das ist bitterböser Boulevard, gesellschaftskritisches Klippklapptheater und bietet ein überraschendes Happy End.