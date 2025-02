Badische Landesbühne "Der Schwalbenkönig" beim SV Hettigenbeuern

Die Badische Landesbühne gastiert mit "Der Schwalbenkönig" im Sportheim des SV Hettigenbeuern.

Bereits mit 13 Jahren gab es für Philip nur ein Ziel: Nachwuchskicker der Nation zu werden. Als Profifußballer erzählt er, wie dieser Traum in Erfüllung ging. Seine Erfolgsgeschichte ist von Druck geprägt, denn im Nachwuchsleistungszentrum drehte sich alles nur um Fußball, Training, Disziplin und Selbstoptimierung. Philip erinnert sich, wie er sich von Timothy abwandte und nur noch trainierte. Und: dass die beiden mehr verband, als er wahrhaben wollte. Anscheinend hat Philip sehr viel mehr zu erzählen. Er hat Wichtiges mit sich selbst zu klären – mit den gesellschaftlichen Anforderungen an Männlichkeit, an seinen Körper, an seine Leistung, an seine Sexualität, gerade auf dem Fußballplatz. In gefühlvollen Momenten beschreibt Stefan Hornbachs Monolog, wie wichtig es ist, nachzuforschen, wer man ist. Um sich vom Druck zu befreien, gesellschaftlichen Normen zu genügen.