Theater der Dämmerung - Der kleine Prinz

Das Theater der Dämmerung spielt den kleinen Prinzen von Antoine de Saint Exupery als Schattentheater.

Der Orginaltext wird live mit Headset erzählt. Dabei wird die Essenz der märchenhaften Erzählung in mehreren Bildern herausgearbeitet. So wird die Geschichte vom kleinen Prinzen als feinfühliges Menschenkind erfahrbar. Der kleine Prinz will lernen und verstehen, doch die “großen Leute“ machen es ihm schwer in ihrem Tun einen Sinn zu erkennen.

Lassen Sie sich in die farbenfrohe Traumwelt verführen, die so viel Wahrheit enthält.