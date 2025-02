Theater: "Der eingebildete Kranke"

Molières letzte Komödie ist die Geschichte einer Einbildung. Der wohlhabende Argan ängstigt sich vor allem, besonders vor Ansteckung und Krankheit, aber genauso vor der Komplexität der Gegenwart. In seiner Hypochondrie vertraut er nur seinen Ärzten, diese verdienen gut und gerne an seinen unablässigen Beschwerden. Um immer einen Arzt an seiner Seite zu haben, will Argan seine Tochter mit dem Sohn seines Doktors verheiraten. Die Tochter kämpft dagegen für ihren Geliebten Cléante. Ihre Stiefmutter ist derweil hauptsächlich am Erbe des ungeliebten Ehemanns interessiert. Einzig die Hausangestellte Toinette durchschaut das verrückte Treiben und verordnet ihrem Herrn eine neuartige Kur, indem sie die Verhältnisse auf den Kopf stellt und ihm die Realität vor Augen führt.

Martin Heckmann wirft mit seiner Bearbeitung einen frischen Blick auf Molières Komödie und schafft damit ein Porträt unserer Zeit, ohne die Zeitlosigkeit des Stoffes aus den Augen zu verlieren.