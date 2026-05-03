Theater: "Der Lechner Edi schaut ins Paradis"

Stell´ dir vor, wir könnten die Zeit zurückdrehen. Vieles, was uns heute widerfährt, könnte ganz anders verlaufen. So ergeht es auch dem Arbeitslosen Edi Lecher.

Nachdem er seine Arbeit verloren hat, macht er sich auf die Suche nach den Verantwortlichen. Gemeinsam mit der Maschine, die ihn ersetzt hat, und seiner Freundin begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit, um den Erfindern und Entdeckern zu begegnen und sie zu überzeugen, ihre bahnbrechenden Erkenntnisse nicht weiterzugeben.

Am Ende landen sie im Paradies…

Die Theater-AG der Oberstufe lädt ein, Edi Lechner auf seiner Reise zu begleiten und freut sich auf ein Publikum, das diesen außergewöhnlichen Weg mit ihnen geht.

Oberstufen-Theater AG

Leitung:

Babara Mühlen