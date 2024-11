Weihnachtszeit ist Theaterzeit und wie jedes Jahr stehen die Aufführungen der Theatergruppe des Schwäbischen Albvereins wieder auf dem Programm. Der Erlös kommt wie immer einem guten Zweck zugute. Vorstellungen sind am 14.12.und am 15.12. jeweils um 18.00 Uhr am 27.12., 28.12. und 29.12. jeweils um 19.00 Uhr. Der Online Shop für den Kartenverkauf wird ca. vier Wochen vor den Theateraufführungen geöffnet werden.