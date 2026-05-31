Theater: "Die besten Menschen"

Ein Theaterstück im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele. Eine Rückschau auf sein Leben mit Reflexion über seine Menschwerdung.
Info
Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Theater & Bühne
Theaterstück mit Text und Inszenierung von Eckart Böhmer
bis
Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Ein Theaterstück im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele. Eine Rückschau auf sein Leben mit Reflexion über seine Menschwerdung.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH