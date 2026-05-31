Theater: "Die besten Menschen"

Theaterstück mit Text und Inszenierung von Eckart Böhmer

bis

Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach

Ein Theaterstück im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele. Eine Rückschau auf sein Leben mit Reflexion über seine Menschwerdung.

Info

Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach
Theater & Bühne
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