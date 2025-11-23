Theater Dinner - Krimi Dinner "Der Rest ist Schweigen"

Eine Kooperation der StudioBÜHNE und dem Restaurant Bundschu.

Die englische Tourneetheatertruppe "The Shaking Shakespeares" gastiert mit einer abgespeckten Version von Shakespeares "Hamlet" in Bad Mergentheim. Nach vielen Monaten an langweiligen Orten, in miesen Hotels und zugigen Theatern, liegen die Nerven blank und die Kollegen sind nur noch sehr schwer zu ertragen. Intrigen, Gerüchte, Lügen, geheime Liebschaften, Ehrgeiz und Konkurrenzdenken verkürzen die Zeit, aber verschlimmern die Situation und die Gruppe sitzt ohne es zu ahnen auf einem Pulverfass...

Umrahmt und eingebettet in ein feines dreigängiges Menü aus der ausgezeichneten Bundschu Küche.

Termine:

Freitag, 23. Januar 2026

Samstag, 24. Januar 2026

Freitag, 30. Januar 2026

Samstag, 31. Januar 2026