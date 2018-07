Theater Großer Meyerhof: Alte Liebe

Warum muss sie eigentlich jedes Mal heiraten? Wie spießig ist das eigentlich?‘ Diese dritte Heirat der einzigen Tochter von Lore, einer leidenschaftlichen Bibliothekarin, und Harry, einem gescheiterten Architekten im Ruhestand, ist der Aufhänger.

Hinfahren oder nicht -zu dieser Hochzeit mit einem stinkreichen Schnösel, der auch noch Peter Maffay für die Feier engagiert hat. Daran rankt sich eine bezaubernde Liebesgeschichte empor, die Geschichte einer alten Ehe, einer Liebe, die deutliche Abnutzungsspuren zeigt. Diese aber sind so liebenswert typisch, dass man sich selbst darin wiederfindet und erleichtert seufzt: Siehste, bei anderen ist das auch so! Langweilig wird das auf keinen Fall. Man ist mittendrin dabei, wenn die beiden sich unterhalten, streiten, herausfordern, denn Harry (Elmar Wittmann) holt seine Lore (Gabi Kinsky) jeden Abend von der benachbarten Bibliothek zu einem Feierabendbier in ihr Stammlokal ab. Gastspiel vom Theater Großer Meyerhof.