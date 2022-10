Theater für die ganze Familie - Das tapfere Schneiderlein

Es war einmal in einem Land, wo es Riesen, Einhörner und Säbelzahnwildschweine gibt, da will der König seine Tochter verheiraten und lässt ihr vom Schneider ein Hochzeitskleid anpassen.

Weil das Kleid aber dem Hofstaat nicht gefällt, verliert das Schneiderlein seine Arbeit und muss wieder hungern. Nur sein Freund Zwirn ist Zeuge, als der Schneider "Sieben (Fliegen) auf einen Streich" erschlägt und zum tapferen Schneiderlein wird, das nun in der Welt sein Glück suchen will.

Da passt es gut, dass der König noch immer einen unerschrockenen und klugen Bräutigam für seine Tochter sucht. Außerdem will er die Riesen Matze und Platze, das Einhorn und das Säbelzahnwild-schwein im königlichen Wald loswerden. Der zukünftige Bräutigam soll diese Probleme für ihn lösen, um die Prinzessin zu bekommen. Kein Problem für das tapfere Schneiderlein, auch wenn es dafür mächtig aufschneiden, Angst überwinden und manchmal auch schwindeln muss. Eine Portion Glück und Freund Zwirn helfen ihm, die Prüfungen zu bestehen. Am Ende lauert der Hofstaat erneut auf ihn. Wird er diesmal den Hofstaat überlisten und die Prinzessin endlich in dem von ihm kreierten Kleid heiraten können?