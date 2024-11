Theater für Kinder ab 4 Jahren; Wo die wilden Kerle wohnen; Nach dem bekannten Kinderbuch von Maurice Sendak

An dem Abend, als Max seinen Wolfspelz trug und nur Unfug im Kopf hatte, schalt seine Mutter ihn “Du wilder Kerl!” und schickte ihn ohne Essen ins Bett. Genau in der Nacht wuchs ein Wald in seinem Zimmer – der wuchs – und wuchs – und wuchs! Und plötzlich war da ein Schiff, mit dem segelte Max davon, fast ein ganzes Jahr, bis zu dem Ort, wo die wilden Kerle wirklich wohnen. Mit seinem Zaubertrick zähmte Max die wilden Kerle und wurde von ihnen zum König gemacht. Gemeinsam waren sie dann so richtig wild. Bis Max wieder dorthin wollte, wo ihn jemand am allerliebsten hatte. Da roch es auf einmal nach gutem Essen und Max segelte wieder zurück, bis in sein Zimmer … Die Geschichte vom Wunsch kleiner und großer Menschen, frei zu sein und zugleich geborgen, wütend aufzustampfen und trotzdem ein warmes Nachtmahl zu bekommen. Für Kinder von 4 bis etwa 11 Jahren.