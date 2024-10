Theater für Kinder ab 5 Jahren; Romy und Julian oder die Liebenden vom Dachboden Inspiriert von Keller und Shakespeare, jedoch so gar nicht tragisch

Stell dir vor, du lebst als friedliche graue Maus mit deiner Familie in einem Regal voller schmackhaftem Käse. Da brechen plötzlich solche blassen weißen Mäuse herein, knabbern und sabbern an deinem guten Käse herum. Aber sie haben eine Tochter, die ist zwar auch weiß, aber sie gefällt dir sehr. Oder du bist eine weiße Maus, suchst ein neues Zuhause, findest einen Dachboden voller Käse, aber da hausen schon solche schrecklichen grauen Mäuse. Deren Sohn aber … Und dann gibt es auf dem Dachboden noch eine gefährliche Katze – den großen grauen Zauberkater. Dieser wiederum… Eine herrliche Erzählung übers Teilen und einander Gernhaben, geeignet für Kinder von 5 bis 11 Jahren und so manchem Erwachsenen.