Theater-Frühstück Heilbronn

Letztes Theaterfrühstück der Saison am 2. Juni mit Mozart und Shakespeare

Am 2. Juni lädt das Theater Heilbronn um 11 Uhr im Oberen Foyer des Großen Hauses zum letzten Theaterfrühstück der Saison ein. Vorgestellt werden die Oper „La finta giardiniera (Die Gärtnerin aus Liebe) von Wolfgang Amadeus Mozart, die am 9. Juni in der Kooperation mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn auf der BUGA Premiere hat. Präsentiert wird außerdem die Komödie „Viel Lärm um nichts“ von William Shakespeare, die am 22. Juni im Großen Haus in der Inszenierung von Tobias Wellemeyer herauskommt.

Wie immer gibt es viele Informationen rund um die Inszenierungen und erste musikalische und szenische Kostproben.

Das Frühstücksbuffet ist ab 10 Uhr reich gedeckt.

Reservierungen unter 07131/563001