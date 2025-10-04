Theater "Frei Schnauze" - Eine wilde Geschichte

Das Heckfelder Theater "Frei Schnauze" spielt im Sportheim Heckfeld.
Eine wilde Geschichte - Ein Lustspiel in 3 Akten von Bernd Gombold.
Nachmittagsvorstellung in Heckfeld:
Samstag, 04. Oktober 2025 - 15.00 Uhr
Abendvorstellungen in Heckfeld:
Samstag, 04. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 05. Oktober 2025 - 19.00 Uhr Samstag, 11. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 12. Oktober 2025 - 19.00 Uhr Samstag, 18. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 19. Oktober 2025 - 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf: Sonntag, 21.09.2025 / 11-12 Uhr im Bürgersaal (ehem. Rathaus Heckfeld)
Ab 22.09.2025 können dann bei Fam. Udo Hönninger unter Tel. 09343/589591 Karten bestellt und erworben werden (bitte erst ab 18 Uhr !)
Ebenso besteht die Möglichkeit der Bestellung per E-Mail:
mail@theater-freischnauze.de
(Bitte beachten Sie, dass Kartenanfragen nicht vor dem 23.09.2025 berücksichtig werden können).
WEITER INFORMATIONEN AUCH ÜBER UNSERE HOMEPAGE:
www.theater-freischnauze.de