Theater "Frei Schnauze" - Eine wilde Geschichte

Das Heckfelder Theater "Frei Schnauze" spielt im Sportheim Heckfeld.

Eine wilde Geschichte - Ein Lustspiel in 3 Akten von Bernd Gombold.

Nachmittagsvorstellung in Heckfeld:

Samstag, 04. Oktober 2025 - 15.00 Uhr

Abendvorstellungen in Heckfeld:

Samstag, 04. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 05. Oktober 2025 - 19.00 Uhr Samstag, 11. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 12. Oktober 2025 - 19.00 Uhr Samstag, 18. Oktober 2025 - 20.00 Uhr / Sonntag, 19. Oktober 2025 - 19.00 Uhr

Kartenvorverkauf: Sonntag, 21.09.2025 / 11-12 Uhr im Bürgersaal (ehem. Rathaus Heckfeld)

Ab 22.09.2025 können dann bei Fam. Udo Hönninger unter Tel. 09343/589591 Karten bestellt und erworben werden (bitte erst ab 18 Uhr !)

Ebenso besteht die Möglichkeit der Bestellung per E-Mail:

mail@theater-freischnauze.de

(Bitte beachten Sie, dass Kartenanfragen nicht vor dem 23.09.2025 berücksichtig werden können).

WEITER INFORMATIONEN AUCH ÜBER UNSERE HOMEPAGE:

www.theater-freischnauze.de