Theater Fritz und Freunde – Kindertheater „Petterson und Findus - Eine Geburtstagstorte für die Katze“

für Kinder ab 4 Jahren!

bis

KULTURa Öhringen Herrenwiesenstraße 12, 74613 Öhringen

Viele Kinder, aber auch Eltern, Omas und Opas haben den etwas schrulligen Pettersson und seinen witzigen, lebhaften Kater Findus in ihr Herz geschlossen.

Die Bücher des komischen, unzertrennlichen Paares wurden in 36 Sprachen übersetzt und allein in Deutschland millionenfach verkauft.

In „Eine Geburtstagtorte für die Katze“ soll Findus eine Geburtstagstorte bekommen – doch das Mehl ist nicht mehr auffindbar! Das ist jedoch nur der Beginn einer ganzen Reihe fast alltäglicher, aber nicht enden wollender Probleme. Und nicht nur das verrückte Huhn und ein riesiger Stier sorgen für viel Aufregung…

bis
