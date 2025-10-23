Theater Fritz und Freunde - Kindertheater „Räuber Hotzenplotz“

das Originaltheaterstück von Otfried Preußler

bis

KULTURa Öhringen Herrenwiesenstraße 12, 74613 Öhringen

Der gefährliche Räuber Hotzenplotz stiehlt der Großmutter die geliebte Kaffeemühle. So eine Gemeinheit! Da machen sich Kasper und Seppl auf die Jagd nach dem Hotzenplotz. Sie wollen ihn hereinlegen - aber zackbumm, sind sie die Gefangenen.

Der Seppl muss für den Hotzenplotz schuften, der Kasperl wird an den gefürchteten Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Zum Glück hilft ihnen die gute Fee Amarylis…

Ein Stück, so spannend und humorvoll inszeniert, das nicht nur die jungen Besucher, sondern auch Eltern und Großeltern ihre Freude daran haben. Eine liebevolle und zugleich äußerst familiengerechten Inszenierung, wie sie herzlicher und fantasievoller nicht sein könnte.

Für Kinder ab 4 Jahren!

Kinder & Familie
