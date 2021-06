Theater & Gaumenfreuden aus Griechenland

Gastrokultur: Herzerfrischendes Theater und exotisches 3-Gänge-Menü mit griechischen Spezialitäten.

Ein Spezialitätenabend in Ludwigsburg.

Lasst euch von einem besonderen 3-Gänge-Menü verwöhnen und genießt die dazu passede herzerfrischende Unterhaltung mit dem Theater Q-rage. Improvisierte Theaterszenen entstehen an diesem Abend quasi aus dem Nichts. Die Inspiration für die Spontankunst holen sich die Improvisationskünstler Sandra Hehrlein & Jörg Pollinger vom Ludwigsburger Theater Q-rage aus dem, was die Küche zum Herkunftsland der Gerichte und deren Zutaten zu erzählen hat... Also: Auf zum kulinarischen + kulturellen Vergnügen mit Live-Musik von Michael Fiedler!

Reduzierte Platzzahl. Ihr könnt sicher und entspannt genießen... Es gelten die 3 G`s.

Beginn 18.30 Uhr, sonntags 17.30 Uhr. Dauer ca 3h.

