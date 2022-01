Theater & Gaumenfreuden aus Mexico

Mit Abstand gut! genießen... Coronainfo: Bitte die aktuellen Coronaregeln beachten!

Gemeinsam mit Allgäu-Chef Christoph Rieger laden wir ein zu einer kulinarischen Reise. Entspannt genießen mit Spezialitäten aus anderen Ländern, an diesem Abend aus Mexiko. Passend zu den Gaumenfreuden unterhalten wir das Publikum mit bezaubernder Spontankunst.

Also: Ganz spontan die Koffer packen und Reiseticket sichern! Auf zum kulinarischen + kulturellen Vergnügen!

Reisetickets gibt es bei Easy Ticket Service, Kartentel. 0711 2 555 555 für 57,25 € (inkl. VVK-Gebühren + Mwst.), inkl. exklusivem 3-Gänge-Menü & Spontantheater.

Einlass: 17.45 Uhr. Beginn 18.30 Uhr.

Die Hygienevorschriften und Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehalten! Sie können ganz sicher und entspannt genießen! Sie sitzen - so wie Sie gebucht haben - mit Ihren Begleitpersonen an einem Tisch, mit Mindestabstand zum nächsten Tisch. Max. 30 Personen können an dem Event teilnehmen.

Ab 15 Personen findet die Veranstaltung statt.