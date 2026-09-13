Theater: Hallo mein Name ist Ulrich

Am Wochenende vom 17. bis 18. Oktober ist die Eröffnung – mit einem bunten Programm aus Live-Musik und Kreativ-Workshops für Groß und Klein.
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Diözesanmuseum Rottenburg Karmeliterstraße 9, 72108 Rottenburg am Neckar
Freizeit & Erholung
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Diözesanmuseum Rottenburg Karmeliterstraße 9, 72108 Rottenburg am Neckar
Am Wochenende vom 17. bis 18. Oktober ist die Eröffnung – mit einem bunten Programm aus Live-Musik und Kreativ-Workshops für Groß und Klein.
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