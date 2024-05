Theater Hammerschmiede: „Mama Muh liest“ nach dem Kinderbuch von Jujja und Thomas Wieslander

Mama Muh hat lesen gelernt und genießt es, gemeinsam mit der Bauerntochter Tilly in die Welt der Bücher einzutauchen. Zwischen den Buchdeckeln gibt es mit den Abenteuern von Pippi Langstrumpf, verspielten Gedichten und erstaunlichen Tatsachen eine Menge zu entdecken. Die Krähe findet das ärgerlich, denn sie kann nicht lesen. Und eine Kuh sollte das ihrer Meinung nach auch nicht können. Aber dass in Büchern fast alles in Worten festgehalten ist, was es auf der Welt so gibt, findet sie dann doch interessant - beschließt ein paar offene Fragen selbst zu erforschen.

Über Mama Muh: Die schwedische Kinderbuchautorin Juija Wieslander, 1944 geboren, erdachte gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Wieslander (1940 - 1996) die Geschichten und Abenteuer von Mama Muh und Krähe. Gemeinsam wurden sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit einer Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis und dem schwedischen Kulturpreis „Heffaklumpen“. Sie lebt in einem kleinen Ort in Mittelschweden.

Textbearbeitung, Lieder und Tilly: Angela von Gündell

Mama Muh und Krähe: Sabine Niethammer