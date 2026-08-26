Theater Heckfeld - "Hilfe, meine Eltern ziehen bei mir ein"

Klaus und Julia genießen das Leben zu zweit und Julia macht sich Hoffnung auf eine baldige Heirat, als unangekündigt Emil, der Vater von Klaus, zu ihnen zieht.

Er ist das Opfer seiner Gattin Rosa geworden, welche mit Hilfe einer Kuh, einer indischen Flöte und dem Fakir Singsong anlässlich der Silberhochzeit ihrer Ehe neue Impulse geben wollte. Als auch noch Rosa mit Singsong bei Klaus einzieht und dort ihre Wahrsagerei weiter betreibt, kann das Chaos nicht ausbleiben. Emil betreibt nämlich neben der Dressur der Kuh, welche er in der Garage untergebracht hat, noch die Heiratsvermittlung „Zur letzten Chance“. Dabei hilft ihm die Flöte auf wunderbare Weise immer weiter. Dass durch seine Ehevermittlung der Heiratsschwindler Gustav an seine Frau gerät und Rosa ihn verlassen will, sieht er zunächst als Geschenk des Schicksals an.

Elfriede, die Chefin von Klaus, gerät durch Rosa in eine verzwickte Lage. Sie glaubt, Klaus sei der Mann, den ihr Rosa als künftigen Gatten vorhergesagt hat. Als Klaus schon keinen Ausweg mehr sieht, wendet sich doch noch alles zum Guten. Er kann Julia von seiner Unschuld überzeugen, wenn er dafür auch in einen Müllsack steigen muss. Als die Kuhglocke läutet, erkennen Elfriede und Singsong, dass sie füreinander bestimmt sind. Rosa kehrt reumütig zu Emil zurück und dieser nutzt die Gelegenheit für eine Ehe nach seinen Bedingungen. Sein Entschluss, mit Rosa wieder in die alte Wohnung zu ziehen, beschleunigt die Heiratsabsichten von Klaus und Julia. Und auch die Kuh findet ein neues Zuhause.

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr. Einlass mit Getränke- und Snackverkauf ist bereits um 18:30 Uhr.