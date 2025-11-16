Theater HERZeigen – Das kleine Lumpenkasperle

Das kleine Lumpenkasperle ist aus lauter bunten Stoffresten genäht und gehört dem Büblein. Es ist sein bester Freund und Spielkamerad und bringt ihn immerzu zum Lachen. Eines Tages sieht das Büblein in einem Schaufenster jedoch viel schönere und größere Kasperle und Spielfiguren. Plötzlich erscheint ihm sein kleines Lumpenkasperle dagegen alt und abgegriffen und es weiß nichts mehr mit ihm anzufangen. Schließlich wirft es sein Kasperle einfach aus dem Fenster. Das kleine Lumpenkasperle erlebt nun auf der Strasse spannende und gefährliche Abenteuer, beinahe wäre es in der großen Papiermühle zu feinem weißen Papier zermahlen worden. Inzwischen sitzt das Büblein zu Hause und weint bitterlich. Es vermisst sein vertrautes Kasperle und wünscht es sich sehnlichst zurück. Doch eines Morgens steht ein großes Paket vor seiner Tür…

Zwischen Lachen und Weinen spannt sich hier eine berührende Geschichte auf. Mal leise und poetisch, mal derb, verspielt und witzig laden zwei fahrende Gaukler ihr Publikum ein, die Reise des kleinen Lumpenkasperles mitzuerleben.

„Was die beiden Schauspielerinnen vom Theater Herzeigen da hergezeigt haben, ist wunderbares Kindertheater vom Feinsten. Die anrührende Geschichte über Wunsch und Wirklichkeit im Leben eines Lumpenkaspers ist ein Vergnügen für Kinder und für Erwachsene. Es sind eindrucksvolle Bilder, poesievolle Gesten, witzige Kapriolen und gefühlvolle Momente, gestaltet mit akrobatischer Bewegung, mitreißender Musik und Szenen voller Clownerie. Isabelle Guidi und Sophie Müller bringen Kleine und Große zum Staunen und zum Lachen – gerade so, wie anspruchsvolles Theater sein soll. “

Gudrun Obleser, Winnenden, Mai 2024

Dauer: ca. 60 min.